Российская победительница многодневки «Тур Сальвадора» рассказала, как завоевала победу

Победительница молодежной классификации многодневки «Тур Сальвадора» Анастасия Самсонова подвела итоги своего выступления, заявив, что для нее все сложилось хорошо. Ее слова передает Федерация велосипедного спорта России.

«Гонки в Сальвадоре прошли для меня удачно. Состояли из пролога и четырех этапов. На прологе удалось показать лучшее время среди «андеров» (19-22 лет) и завоевать белую майку лидера. Было понятно, что главная задача — сохранить эту майку до конца многодневки. Этапы были разными по рельефу, но преобладали, конечно, горы. В этом и заключалась основная сложность, а одновременно — главный интерес гонки. Все сложилось хорошо, и майку удалось довезти до финиша», — сказала Самсонова.

Также Самсонова отметила, что ей очень понравились организация соревнований и сами места, где они проходили, а также выразила благодарность оманде Cogeas Roland за предоставленную возможность выступить на гонках в Сальвадоре и получить бесценный опыт.

