Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Российская победительница многодневки «Тур Сальвадора» рассказала, как завоевала победу

Победительница многодневки «Тур Сальвадора» Самсонова: гонка прошла удачно
Соцсети

Победительница молодежной классификации многодневки «Тур Сальвадора» Анастасия Самсонова подвела итоги своего выступления, заявив, что для нее все сложилось хорошо. Ее слова передает Федерация велосипедного спорта России.

«Гонки в Сальвадоре прошли для меня удачно. Состояли из пролога и четырех этапов. На прологе удалось показать лучшее время среди «андеров» (19-22 лет) и завоевать белую майку лидера. Было понятно, что главная задача — сохранить эту майку до конца многодневки. Этапы были разными по рельефу, но преобладали, конечно, горы. В этом и заключалась основная сложность, а одновременно — главный интерес гонки. Все сложилось хорошо, и майку удалось довезти до финиша», — сказала Самсонова.

Также Самсонова отметила, что ей очень понравились организация соревнований и сами места, где они проходили, а также выразила благодарность оманде Cogeas Roland за предоставленную возможность выступить на гонках в Сальвадоре и получить бесценный опыт.

Ранее стал известен состав сборной России на чемпионате Европы по велоспорту.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27695473_rnd_6",
    "video_id": "record::ee47a94e-4a8b-4f6b-b7cc-01229164be69"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+