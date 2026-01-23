США планируют заретить России и Китаю добывать полезные ископаемые в Гренландии

NYT: США намерены запретить России и Китаю добычу ископаемых в Гренландии

Президент США Дональд Трамп намерен запретить России и Китаю добывать полезные ископаемые в Гренландии. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о запрете в рамках возможного соглашения по статусу острову.

«Запретить странам, не входящим в НАТО, особенно России и Китаю, получать права на добычу редкоземельных минералов, залегающих глубоко под ледяным щитом Гренландии», — говорится в публикации.

Кроме того, в Арктике планируется создать новую миссию НАТО «Арктический часовой», похожую на проекты в Балтийском море и Восточной Европе.

23 января парламентарий острова Куно Фенкер заявлял, что Гренландии следует ориентироваться на опыт России в регулировании судоходства.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.