Полиция начала проверки в петербургских магазинах сети Х5

В Петербурге правоохранители начали проверки в магазинах торговой сети Х5. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает spb.kp.ru.

Все началось 23 января — из разных районов города стала поступать информация о полицейских проверках в магазинах сети. В Х5 подтвердили, что компания стала объектом внимания со стороны правоохранительных органов. В пресс-службе отметили, что торговая сеть оказывает содействие стражам порядка.

«На данный момент проверки критически не повлияли на снабжение и работу магазинов», — сообщили в Х5.

Всего на территории города расположено около 100 магазинов сети. Предположительно, основной задачей рейдов могла стать проверка соблюдения миграционного законодательства.

