Четыре человека погибли в ДТП под Ставрополем

Под Ставрополем столкнулись две легковушки, погибли четыре человека

Четыре человека погибли в аварии под Ставрополем, среди них был ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«На пересечении улиц Чехова и Свободная, в селе Татарка, столкнулись две легковушки. От удара погибли четыре человека, еще трое взрослых и двое детей пострадали», — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы, причины ДТП выясняются.

