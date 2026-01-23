Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Четыре человека погибли в ДТП под Ставрополем

Под Ставрополем столкнулись две легковушки, погибли четыре человека 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27695437_rnd_9",
    "video_id": "record::a91c9453-e0cc-46b7-953e-4794bd8897a0"
}

Четыре человека погибли в аварии под Ставрополем, среди них был ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«На пересечении улиц Чехова и Свободная, в селе Татарка, столкнулись две легковушки. От удара погибли четыре человека, еще трое взрослых и двое детей пострадали», — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы, причины ДТП выясняются.

Вечером 22 января в Хасанском округе Приморского края произошла авария. Уточняется, что туристический автобус столкнулся с грузовиком на на 56-м км дороги «Раздольное – Хасан» около поселка Барабаш. Всего в салоне автобуса находились 14 человек, из них трое погибли, еще пятеро пострадали.

До этого в Москве на МКАД автомобиль влетел в большегруз на заснеженной дороге. Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как водитель фуры теряет управление на заснеженной дороге и выезжает на проезжую часть боком.

Ранее в Челябинской области в ДТП с бензовозом на ж/д путях пострадали более 10 человек.
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+