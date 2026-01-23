Сочинец, купавший детей в ледяном море, объяснил свой поступок

В Сочи мужчина, которого заметили купающим детей в ледяной воде, объяснил свои действия. Об этом сообщает УВД Сочи.

Полицейские установили личность мужчины, после чего к нему по месту жительства выехали сотрудники уголовного розыска и инспекторы ПДН. Встретившись с правоохранителями, он сообщил, что с помощью купания в ледяной воде проводил закалку детей.

Проверка по факту произошедшего продолжается. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел на пляже «Куба» в районе Мамайки. В этот момент на улице было +9°C и +10°C в воде. Прохожие были в куртках и шапках, в то время как мужчина разделся, зашел по пояс и несколько раз погрузил под воду с головой маленькую дочь, а затем и годовалого сына. На замечания от прохожих он реагировал агрессивно.

