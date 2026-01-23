Размер шрифта
Общество

Россиянин шантажировал девушку-подростка непристойными фото, чтобы принудить к соитию

В Москве мужчину обвинили в шантаже подростка ради принуждения к соитию
СУ СК РФ по городу Москве

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в шантаже 16-летней девушки ради принуждения к соитию. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось в период с октября по декабрь прошлого года. По версии следствия, уроженец Смоленска стал переписываться с девушкой-подростком и получил от нее видеоматериалы порнографического содержания. После этого он начал принуждать ее к действиям сексуального характера, угрожая распространить эти кадры.

Когда несовершеннолетняя попыталась прекратить общение со злоумышленником, он отправил материалы ее старшей сестре — та обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Мужчину задержали и предъявили ему обвинение по пункту «б» части 3 статьи 133 и пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно, что в Омске под суд пойдет мужчина, обвиняемый в изготовлении порно с детьми.

