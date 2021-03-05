В Москве коронавирус выявили еще у 1 757 человек

В Москве коронавирус подтвердился еще у 1 757 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 2 249 пациентов, скончались 54. Госпитализирован был 761 человек.

За весь период пандемии коронавирус выявили у 987 041 жителя Москвы, вылечились 907 770 пациентов, умерли 15 297.

Ранее сообщалось, что в России выявили 11 024 новых случая коронавируса.