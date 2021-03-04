Кадыров прокомментировал публикацию новых деталей убийства Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал публикацию новых деталей убийства сопредседателя партии «Парнас», политика Бориса Немцова. Соответствующее заявление было опубликовано в его Telegram-канале.

По мнению чеченского лидера, распространенные в СМИ данные об убийстве Немцова являются ложью и «абсурдными мыслями». По его словам, в публикациях ссылаются на «расследования какого-то сомнительного агентства».

«Вновь за уши привязали к событиям, связанным с убийством Немцова, чеченцев. На этот раз бурные фантазии буквописцев дошли до депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева», — написал Кадыров.

Ранее в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции памяти Немцова.

Борис Немцов, занимавший в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве, был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.