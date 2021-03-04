Россияне поделились мнением о женщинах-начальницах

Аналитический центр университета «Синергия» выяснил, как россияне относятся к женщинам, занимающим руководящие должности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выяснилось, что большинство россиян (51,2%) не хотели бы работать под руководством женщины. Противоположное мнение высказали 20,6% участников опроса. Еще 28,2% заявили, что пол начальника не имеет значения.

Опыт работы под руководством женщины имели 86,4% респондентов и 43,8% из них заявили, что их руководительница хорошо исполняет или исполняла (если речь о прошлом месте работы) свои обязанности. Негативного мнения о профессиональных качества своей начальницы придерживаются 12%.

Большинство опрошенных считают, что женщины на руководящих постах ведут себя более эмоционально и менее организовано, чем мужчины. Среди главных недостатков начальниц россияне выделили неумение делегировать полномочия, выделение любимчиков, нарушение личных границ, излишняя требовательность и некомпетентность.

«Полученные данные указывают на то, что в российском обществе доминируют консервативные представления. Отчасти такая ситуация имеет исторические корни», — заявляют авторы исследования.

В опросе приняли участие больше 5 тыс. человек в возрасте от 20 до 55 лет.