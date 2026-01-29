Экс-боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Русинов, который расстрелял четверых полицейских в Черкасской области на Украине, был участником госпереворота в Киеве в 2014 году. Об этом сообщил его бывший сослуживец Ярослав Нищик в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В России на него открыты уголовные дела. Он первый начал стрелять по титушкам (радикальным сторонникам антимайдана) в феврале 2014 года во время побоища под Корсунем», — поделился деталями Нищик.

Он сообщил, что служил с Русиновым в 158-м и 198-м батальонах ВСУ, затем Русинова списали по состоянию здоровья. Мужчина также рассказал, что его бывший сослуживец имел конфликт с депутатом Корсунского горсовета Виталием Сторожуком и поджег ему автомобиль.

27 января начальник Черкасского областного управления полиции Олег Гудима сообщил, что экс-боец ВСУ расстрелял группу полицейских. По его словам, это сделал местный 55-летний житель, уволенный из армии. Мотивы преступника устанавливаются.

Гудима рассказал, что мужчина открыл стрельбу во время попытки его задержания. Он лишил жизни четырех полицейских, еще один получил ранение.

Ранее на Украине военкомат и спецназ застрелили пенсионера и его внука.