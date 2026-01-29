Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Стало известно об участии экс-бойца ВСУ, убившего полицейских, в госперевороте

Расстрелявший полицейских на Украине оказался участником госпереворота 2014 года
Андрей Стенин/РИА Новости

Экс-боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Русинов, который расстрелял четверых полицейских в Черкасской области на Украине, был участником госпереворота в Киеве в 2014 году. Об этом сообщил его бывший сослуживец Ярослав Нищик в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В России на него открыты уголовные дела. Он первый начал стрелять по титушкам (радикальным сторонникам антимайдана) в феврале 2014 года во время побоища под Корсунем», — поделился деталями Нищик.

Он сообщил, что служил с Русиновым в 158-м и 198-м батальонах ВСУ, затем Русинова списали по состоянию здоровья. Мужчина также рассказал, что его бывший сослуживец имел конфликт с депутатом Корсунского горсовета Виталием Сторожуком и поджег ему автомобиль.

27 января начальник Черкасского областного управления полиции Олег Гудима сообщил, что экс-боец ВСУ расстрелял группу полицейских. По его словам, это сделал местный 55-летний житель, уволенный из армии. Мотивы преступника устанавливаются.

Гудима рассказал, что мужчина открыл стрельбу во время попытки его задержания. Он лишил жизни четырех полицейских, еще один получил ранение.

Ранее на Украине военкомат и спецназ застрелили пенсионера и его внука.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!