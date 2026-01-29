Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

«В ЕС не собирались»: в Госдуме оценили желание Европы запретить въезд ветеранам СВО

Депутат Колесник о желании ЕС запретить въезд ветеранам СВО: им есть куда ехать
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европе стоит задуматься об украинских беженцах в странах блока, которые ведут себя по-хамски за рубежом. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя желание Эстонии запретить въезд в Евросоюз российским ветеранам СВО.

«Наши участники СВО ни в какой Евросоюз не заезжали, собственно, да и не собирались. Им есть куда поехать, где их там примут с удовольствием и даже помогут. Но вот эти вот заявления, они носят такой характер риторический, никто туда ехать и не собирается», — подчеркнул он.

В Европе, указал Колесник, «пусть лучше обратят внимание на тех украинцев, которые находятся в Евросоюзе в крайне возбужденном состоянии, по-хамски себя ведут».

Он напомнил, что многие из них были участниками боевых действий, поэтому поведение украинцев в странах Европы стало серьезной внутренней проблемой для блока.

«Уже такие столкновения, например, в Польше очень часто происходят между украинцами и поляками. В других странах тоже», — подытожил Колесник.

29 января газета Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Эстония выступила с инициативой запретить въезд в страны Евросоюза российским ветеранам спецоперации на Украине.

Ранее Эстонию лишили чемпионата Европы по фехтованию из-за недопуска россиян.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!