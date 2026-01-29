«В ЕС не собирались»: в Госдуме оценили желание Европы запретить въезд ветеранам СВО

Депутат Колесник о желании ЕС запретить въезд ветеранам СВО: им есть куда ехать

Европе стоит задуматься об украинских беженцах в странах блока, которые ведут себя по-хамски за рубежом. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя желание Эстонии запретить въезд в Евросоюз российским ветеранам СВО.

«Наши участники СВО ни в какой Евросоюз не заезжали, собственно, да и не собирались. Им есть куда поехать, где их там примут с удовольствием и даже помогут. Но вот эти вот заявления, они носят такой характер риторический, никто туда ехать и не собирается», — подчеркнул он.

В Европе, указал Колесник, «пусть лучше обратят внимание на тех украинцев, которые находятся в Евросоюзе в крайне возбужденном состоянии, по-хамски себя ведут».

Он напомнил, что многие из них были участниками боевых действий, поэтому поведение украинцев в странах Европы стало серьезной внутренней проблемой для блока.

«Уже такие столкновения, например, в Польше очень часто происходят между украинцами и поляками. В других странах тоже», — подытожил Колесник.

29 января газета Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Эстония выступила с инициативой запретить въезд в страны Евросоюза российским ветеранам спецоперации на Украине.

