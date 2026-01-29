Ники Минаж получит паспорт США после золотой карты от Трампа: «Милостивый президент»

Тринидадская рэперша Ники Минаж получит паспорт США после получения «золотой карты» от президента страны Дональда Трампа. Об этом она рассказала в социальной сети X.

Она получила карточку «Trump Gold», которая предоставляет вид на жительство в Америке в «рекордно короткие сроки».

«Сейчас мы заканчиваем оформление документов на получение гражданства, согласно указаниям моего замечательного, милостивого, очаровательного президента», — сказала она.

Карта Trump Gold предлагает людям гражданство, если они готовы заплатить $15 тысяч за обработку данных Министерства внутренней безопасности и взнос в размере $1 млн. По словам Ники Минаж, карта досталась ей бесплатно.

Пресс-секретарь администрации Трампа подтвердила новость.

Ники Минаж в последние месяцы активно поддерживала Трампа. Во время организованного минфином США саммита по поводу клиентских счетов в Вашингтоне артистка назвала себя «поклонницей президента номер один», а Трамп в ответ похвалил ее ногти.

Ранее сообщалось, что Ники Минаж может остаться бездомной.