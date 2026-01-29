Размер шрифта
Астрономы нашли похожую на Землю планету

Ученые нашли потенциально обитаемую планету в 146 световых годах от Земли
Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Международная группа астрономов из Австралии, США, Великобритании и Дании сообщила об открытии экзопланеты HD 137010 b, расположенной в 146 световых годах от Земли. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal.

Предварительный анализ указывает на поразительное сходство объекта с Землей и Марсом по ключевым параметрам. Это первый кандидат с радиусом и орбитальными характеристиками, близкими к земным, который транзитом проходит по диску солнцеподобной звезды. Яркость звезды позволяет провести детальные последующие наблюдения, что делает находку исключительной.

Планету идентифицировали по архивным данным 2017 года, собранным в рамках расширенной миссии K2 космического телескопа NASA «Кеплер». Согласно расчетам, радиус HD 137010 b всего на 6% превышает земной, а ее орбитальный период составляет 355 земных суток. Ученые оценивают вероятность нахождения планеты в обитаемой зоне своей звезды в 50%.

При этом исследователи подчеркнули, что поверхностная температура на планете, вероятно, близка к марсианской и может опускаться ниже -70°C, поскольку ее звезда холоднее и тусклее Солнца.

Если статус экзопланеты подтвердится, то HD 137010 b может оказаться одним из самых близких к Земле аналогов как по расстоянию, так и по совокупности физических характеристик, открывая новые возможности для поиска внеземной жизни.

Ранее астрономы обнаружили у звезды J0705+0612 облако газа и пыли, вызывающее падение яркости.
 
