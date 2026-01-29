«Даже не близко»: врачи удивились данным о средней зарплате в 147 тыс. рублей

Сообщение о том, что российские врачи в среднем получают зарплату в 147 тыс. рублей не соответствует действительности, многие таких денег даже не видели, заявил председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. В беседе с НСН он подчеркнул, что проблема дефицита кадров в отрасли как раз обусловлена низкими зарплатами, так как выпускники медвузов и колледжей отказываются идти в систему здравоохранения.

«После опубликования размера средней зарплаты врачей в размере 147 тысяч рублей, вся европейская часть России возьмется за голову, потому что у них такой зарплаты отродясь не было и близко. В лучшем случае, будет сотня или около сотни», — заявил Домников.

Он отметил, что уровень оплаты труда отличается в зависимости от региона – разница доходит до четырехкратного размера. При этом именно пересмотр этого вопроса позволит решить нарастающую в отрасли проблему дефицита кадров, так как по факту молодые специалисты отказываются работать в системе здравоохранения из-за низких зарплат.

«Когда у нас будут заполнены все рабочие места в медицинских учреждениях, тогда зарплаты врачам будет достаточно. В настоящий же момент у нас дефицит кадров, как был, так и остается», — заключил эксперт.

Напомним, о том, что по итогам 2025 года в России среднемесячная заработная плата врачей в системе ОМС составила 147 тыс. рублей заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин. По его словам, по итогам прошлого года среднемесячная заработная плата врачей в сфере ОМС увеличилась на 12,1% по сравнению с предыдущим годом. Заработная плата среднего медицинского персонала в среднем достигла 71 230 рублей, а младшего персонала — 60 460 рублей; в обоих случаях рост составил 12,7%.

Ранее российские врачи пожаловались на постоянные переработки ради среднего дохода.