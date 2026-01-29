Размер шрифта
Россиянам рассказали, как отличить простуду от гриппа

Профессор Ионов: для гриппа характерны высокая температура и ломота в мышцах
Shutterstock/FOTODOM

При простуде сразу начинает болеть горло, слезятся глаза и появляется задолженность носа, а для гриппа характерна высокая температура и ломота в мышцах. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

«В отличие от других ОРВИ, для гриппа характерна выраженная интоксикация, которая длится примерно 1-2 дня. Это высокая температура, ломота в мышцах, надбровных дугах, глазных яблоках, суставные боли. Если температура не падает и признаки интоксикации не проходят, к гриппу может присоединиться вторичная инфекция: бронхит, синусит, фарингит и прочее. Это уже не грипп, а его осложнения. Гнойная инфекция как осложнение гриппа может возникнуть на 3-4 сутки», — сказал Ионов.

Для обычной простуды характерны умеренная интоксикация и поражение конкретных органов — сразу начинает болеть горло, слезятся глаза, появляется заложенность носа. Она может выражаться в разных формах.

«Это может быть аденовирусная инфекция. Ее признаки — конъюнктивит, кератит, пленчатый конъюнктивит или кератоконъюнктивит, фарингит. В 100 процентах случаев наблюдается увеличение лимфатических узлов, диарея. Может быть парагрипп — это всесезонные инфекции. Прежде всего наблюдается поражение гортани. Ребенку младшего возраста часто невозможно дышать, он задыхается. Если это респираторно-синцитиальная инфекция, то она у взрослых протекает по типу бронхита, а у детей часто переходит в нижние дыхательные пути и протекает тяжело — может вызывать приступы бронхиальной астмы, часто осложняется пневмонией. Для риновирусной инфекции характерны три стадии насморка. Первая — обильные водянистые выделения, при которых из-за частого вытирания платочком возникает мацерация — крылья носа краснеют и набухают, слущивается эпителий. Может присоединяться герпес, который поражает крылья носа и губы. Если вышеперечисленные признаки наблюдаются при гриппе, то это проявления вторичной инфекции — осложнения гриппа», — пояснил специалист.

Если заболел ребенок, Ионов рекомендовал обратиться к врачу при первых же признаках простуды или гриппа. Если заболел взрослый — при температуре свыше 38,5. В этом случае обязателен прием жаропонижающих, а их назначает врач.

«В экстренной ситуации до прихода врача возможен прием жаропонижающего препарата, симптоматическое лечение, а также, при первых симптомах заболевания — прием противовирусного препарата», — заключил Ионов.

Ранее россиянам раскрыли пользу и вред бальзама «Звездочка».
 
