Кадыров примет участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ

Кадыров примет участие в переговорах Путина с Нахайяном в Кремле

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадыров находится в Кремле в составе российской делегации, которая будет участвовать в переговорах.

29 января президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом. Президенты РФ и ОАЭ намерены обсудить «ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальную ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня».

28 января в Москву для встречи с главой российского государства прилетел президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Борт аш-Шараа приземлился в столичном аэропорту Внуково.

