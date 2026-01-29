Лавров обвинил киевский режим в русофобской политике

Киевский режим проводит русофобскую и неонацистскую политику. Об этом журналистам заявил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

Министр напомнил о словах госсекретаря США Марко Рубио, который заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины и подчеркнул, что Москва не знает, о каких гарантиях идет речь.

«Судя по всему, о гарантиях тому самому режиму, украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику», — отметил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона будет смотреть не на «публичные игры», а на «реальные соглашения.

Накануне Рубио, выступая перед комитетом сената по международным отношениям, заявил, что переговорщики по урегулированию конфликта на Украине до сих пор не решили территориальный вопрос. Он также уточнил, что новый раунд переговоров России и Украины в Абу-Даби пройдет без США.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что переговоры в Абу-Даби продолжатся 1 февраля.

Ранее в Кремле допустили длительные переговоры в Абу-Даби.