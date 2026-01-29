Стало известно, кто будет присутствовать на переговорах Путина с президентом ОАЭ

Дмитриев и Костюков примут участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ

Начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и специальный представитель российского лидера Кирилл Дмитриев примут участие в переговорах главы государства Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча состоится 29 января в Кремле.

Костюков, возглавлявший российскую делегацию на переговорах по Украине в ОАЭ, в ходе беседы с журналистами ответил на вопрос о подготовке к следующей встрече. Как он сказал, представители Москвы «всегда готовы».

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны обсуждали план урегулирования из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. При этом позиция Киева по территориальному вопросу не претерпела никаких изменений, хотя в Москве называли основной именно эту тему. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля. В преддверии мероприятия государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер не будут участвовать в этой встрече.

Ранее в Кремле выразили уверенность, что США продолжат обеспечивать диалог по Украине.