Кадыров выступил против переговоров по Украине

Кадыров: СВО нужно довести до конца, я против переговоров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что переговоры с Украиной по урегулированию конфликта бесперспективны. Его слова передает ТАСС.

«Я считаю, что войну нужно довести до конца. Переговоры после всего, что сделано, — я против», — сказал Кадыров журналистам.

Он также выразил уверенность, что Украина как государство не сохранится в нынешнем виде.

В декабре президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что РФ доведет специальную военную операцию до логического завершения и достижения поставленных целей.

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя также заявлял, что РФ в любом случае достигнет целей СВО, но предпочитает путь дипломатии. По его словам, российская сторона по-прежнему не видит для этого серьезных предпосылок из-за «подрывных действий европейских ястребов».

Ранее экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Путин мог добиться целей на Украине и без СВО.