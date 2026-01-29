Размер шрифта
В РПЦ предложили ввести крупные штрафы за оскорбления учителей

РПЦ: родителей, чьи дети хамят учителям в школе, надо штрафовать
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Для повышения статуса учителя нужно вводить штрафы для родителей, чьи дети в обращении к учителям позволяют себе использовать мат или агрессию. Об этом заявил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в Совете Федерации РФ.

По словам представителя РПЦ, передача опыта и системы ценностей невозможна без доверия со стороны принимающего, поэтому ученик, не уважающий учителя, похож на сосуд, который наглухо закрыт пробкой.

«Учитель превратился в заложника агрессивных подростков, считающих доблестью унизить взрослого, снять это на телефон и выложить в сеть, — отметил он.

В свою очередь родители, ослепленные своей любовью к ребенку, готовы растерзать любого, кто посмеет указать их ребенку, что он не прав. С таким подходом, отметил митрополит Евгений, статус учителя далек от того, которым он должен быть, поэтому его надо менять. К примеру, законодательно приравнять статус учителя к статусу представителя власти, обладающего особыми полномочиями и защитой, отметил он. Мат и агрессия должна караться крупным денежным штрафом со стороны родителей.

Митрополит добавил, что на государственном уровне необходимо запустить программу, чтобы объяснять родителям, что школа - главный союзник воспитания.

Ранее два отца подрались из-за своих дочерей в Калужской области.
 
