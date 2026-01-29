Летальность вируса Нипах составляет до 75%. Опасен ли он для России?

Cотрудники санитарного контроля в масках проверяют пассажиров международных рейсов в аэропорту Суварнабхуми после введения медосмотра для прибывающих из Западной Бенгалии (Индия), 26 января 2026 года

Летальность вируса Нипах, вспышка которого произошла в Индии, составляет от 40 до 75%, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Для защиты от заражения рекомендуется тщательно мыть фрукты и не контактировать с животными без масок и перчаток. Эксперты полагают, что в России подхватить этот вирус невозможно.

Шансы умереть при заражении вирусом Нипах доходят до 75% в зависимости от штамма. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич.

«Общая глобальная летальность оценивается в диапазоне от 40 до 75%, в зависимости от штамма вируса, а также качества и возможностей местного эпидемиологического надзора и клинического лечения»,

— сказал собеседник агентства.

В организации указали на необходимость снизить в Индии, где произошла вспышка заболевания, риск передачи вируса от летучих мышей к человеку. Для это местным жителям требуется выбрасывать надкусанные рукокрылыми финики, а целые плоды тщательно мыть и снимать с них кожуру. Также людям посоветовали кипятить сок финиковых пальм перед его употреблением.

Кроме того, случаи заражения Нипахом фиксировались у свиней, лошадей и кошей. Из-за этого в ВОЗ призвали контактировать с животными только в перчатках и масках.

Что известно о Нипахе

Нипах — вирус, вызывающий тяжелую болезнь, которая может проявиться в острых проблемах с дыхательными путями, а также в воспалении мозга. Основными носителями в природе являются летучие лисицы и мыши. Этот вирус передается от животных к человеку, но также может распространяться через прямые контакты между людьми и через зараженные продукты. Впервые он был зарегистрирован в 1999 году, когда им заболели фермеры-свиноводы в окрестностях давшей ему название реки Нипах в Малайзии. С тех пор случаи заражения вирусом периодически фиксируются в странах Южной Азии. Вакцины или лекарства от Нипаха не существует .

В середине января агентство Press Trust of India сообщило о выявлении новой вспышки в индийском штате Западная Бенгалия. Нипахом заразились пять человек, включая троих медиков, работающих в больнице Барасата. При этом, по официальным данным, заболевших всего двое. Для того чтобы сдержать распространение вируса, власти проверили 180 человек, контактировавших с больными, после чего 20 из них отправили на карантин. По информации телеканала Al Jazeera, в аэропортах азиатских стран ввели проверки прилетающих пассажиров.

Опасен ли Нипах для россиян

В Роспотребнадзоре заверили, что в России не выявлен ни один случай завоза Нипаха. Кроме того, специалисты ведомства разработали тест-систему, которая позволит выявить заболевших еще на пунктах пропуска через границу.

Доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Галина Компанец заявила РИА Новости, что этот вирус не способен вызвать новую пандемию, поскольку распространяется менее активно, чем коронавирус.

«В сравнении с ковидом этот вирус не является высококонтагиозным. То есть он передается между людьми не так быстро, не так эффективно, как коронавирус. В Индии очень высокая плотность населения, и тем не менее каждый год регистрируется пять, ну 10 случаев. Если бы он обладал потенциалом вызывать пандемию, то вспышки были бы намного больше»,

— сказала медик.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко также выразил уверенность в том, что Нипах не способен вызвать новую пандемию, передает ТАСС. Он объяснил, что за все 26 лет наблюдений этот вирус ни разу не вышел из своей естественной среды.

В комментарии РИА Новости академик РАН Петр Чумаков указал, что вакцины от Нипаха до сих пор нет исключительно по экономическим причинам — им заражаются слишком мало людей.