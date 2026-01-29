Развеян миф о вредном свойстве говядины

CDN: говядина не повышает риск развития диабета и воспаления в организме

Ежедневное употребление говядины не повышает риск развития сахарного диабета второго типа и уровень воспаления в организме. К такому выводу пришли ученые из технологического института штата Иллинойс. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition (CDN).

В рандомизированном исследовании приняли участие 24 взрослых с избыточной массой тела и предиабетом. В течение двух месяцев участники поочередно соблюдали два варианта рациона: один включал ежедневное потребление 170-200 граммов говядины, другой — такое же количество мяса птицы.

Каждый этап длился 28 дней с промежуточным «нейтральным периодом», когда участники возвращались к привычному питанию — это позволяло избежать искажения результатов.

Анализ показал, что рацион с говядиной не оказывал негативного влияния на чувствительность к инсулину, функцию β-клеток поджелудочной железы, уровень глюкозы в крови и маркеры воспаления. Все ключевые кардиометаболические показатели оставались сопоставимыми с теми, которые фиксировались при питании с преобладанием мяса птицы.

Авторы подчеркивают, что речь идет именно о необработанной говядине, включенной в сбалансированный рацион. Ранее исследования показали, что потребление сосисок, колбасы, бекона и других мясных закусок повышает риск онкологических заболеваний и метаболических нарушений.

Исследователи отмечают, что результаты дополняют растущий массив данных о питании при предиабете: решающую роль для профилактики заболевания играет общий характер рациона и его сбалансированность, а не полное исключение отдельных продуктов.

