Ким Кардашьян заявила, что звезда «Блэйда» спас ее жизнь

Звезда реалити-шоу, американская предпринимательница Ким Кардашьян публично поблагодарила актера Уэсли Снайпса за то, что он «спас ей жизнь». О том, как подростком получила наставление от звезды «Блэйда», Кардашьян рассказала во время подкаста своей сестры «Хлоя в стране чудес».

По словам Ким, она познакомилась с актером во время визита в Нью-Йорк, когда ей было 17 лет. При этом, добавила звезда, он не знает этой истории. Кардашьян говорит, что была на домашней вечеринке с приятелями примерно до 5 утра.

Однако под утро девушка потеряла свою единственную 20-долларовую купюру и начала паниковать по поводу того, как вернется домой к подруге.

«Я вышла из здания, и не знаю, жил ли там и Уэсли Снайпс, но увидела его. Мы прошли мимо друг друга, и я сказала: «Здравствуйте, сэр. Мне очень жаль, но, как вы думаете, вы могли бы подвезти меня домой по этому адресу?» — вспоминает Кардашьян.

Она добавила, что Снайпс согласился отвезти ее по указанному адресу, но при условии, что они сначала позавтракают. В ресторане актер начал воспитывать девушку.

«Говорит: «Я не знаю, сколько тебе лет, но ты слишком молода, чтобы гулять так поздно. Ты слишком молода, чтобы ходить на вечеринки, даже если это домашняя тусовка. Тебе не следует ходить по клубам... Я собираюсь отвезти тебя домой и не хочу видеть тебя на таких мероприятиях, пока не станешь достаточно взрослой. И я больше никогда его не видела. Но он спас мне жизнь, воспитал как надо», — делится Кардашьян.

В заключение Ким отметила, что ее пути с 63-летним Снайпсом больше никогда не пересекались, и передала ему привет.

Ранее Ким Кардашьян объяснила, почему удалила фото с принцем Гарри и Меган Маркл.