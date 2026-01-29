Размер шрифта
Марко Рубио обвинили в разглашении закрытых переговоров по Украине

Рубио обвинили в разглашении закрытых переговоров о гарантиях безопасности
Заявление госсекретаря США Марко Рубио о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева нарушило закрытый формат переговоров по украинскому конфликту. Озвучил он эти данные раньше времени, так как это решение еще не согласовано с основным требованием российской стороны о нерасширении НАТО на восток, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Он назвал преждевременными слова Рубио, подчеркнув, что судьба договоренностей неясна, так как этот вопрос еще предстоит обсудить в совместном формате. Такие индивидуальные заявления суть ситуации не отражают, так как переговорный процесс еще продолжается, подчеркнул Бакланов.

«Педалируют наличие контингента больше всех европейцы. Они считают, что должны вставить слово в строку. Гарантии военно-политической безопасности увязаны с участием в экономических делах», — пояснил дипломат.

Он отметил, что на данном этапе раскрытие трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной до их фактического завершения противоречит закрытому формату, стороны должны воздерживаться от преждевременных оценок. Рубио поступил неправильно, выступая с такими заявлениями до согласования документов, считает эксперт.

«Это заставляет задуматься о том, каким образом ведутся переговоры. У нас не всегда это согласуется с представлением о закрытых переговорах: они ведутся сначала закрыто и только потом раскрываются в совместном формате», — заключил Бакланов.

Напомним, о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева Марко Рубио сообщил накануне. По его словам, эти гарантии в основном предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских, а затем и поддержку со стороны США.

После этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не знает, о каких гарантиях безопасности договаривались США и Украина. Он подчеркнул, что российская сторона будет смотреть не на «публичные игры», а на «реальные соглашения.

Ранее на Украине рассказали, какие гарантии безопасности нужны стране.
 
