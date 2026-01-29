Размер шрифта
«Конкуренция не спит»: что нужно Сафонову, чтобы закрепиться в основе «ПСЖ»

Экс-игрок Булыкин: Сафонов всегда должен быть в топ-форме, чтобы играть в основе
IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов должен поддерживать высокий уровень, чтобы вернуться на скамейку запасных. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Все зависит от игры и от травм. И если все будет хорошо, он может закрепиться в основе — учитывая, что он только восстановился, а его уже поставили в стартовый состав. Это говорит о многом. Поэтому пожелаем ему удачи и закрепления в основном составе. Мы в него верим.

Самое главное, чтобы он не допускал грубых ошибок, потому что конкуренция не спит. У другого вратаря появляется мотивация, он может хорошо выступить. Поэтому здесь самое важное — всегда быть в топ-форме», — убежден специалист.

Сафонов получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» во время серии пенальти. Несмотря на повреждение, он отразил четыре 11-метровых подряд. Накануне он впервые после травмы вышел на поле: в Лиге чемпионов «ПСЖ» сыграл вничью с «Ньюкаслом» — 1:1, российский голкипер совершил несколько эффектных сейвов.

Ранее первый тренер Сафонова рассказал, достоин ли Матвей стать первым номером «ПСЖ».
 
