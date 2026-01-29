Лавров раскрыл особенность согласованных в 2022 году в Стамбуле гарантий безопасности

Гарантии безопасности, согласованные в 2022 году в Стамбуле, обеспечивали безопасность и России, и региона, где расположена Украина. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он отметил, что основной проект этих гарантий был предложен самой украинской стороной.

«Мы этот проект поддержали. Потом вы знаете историю, когда Борис Джонсон — тогдашний премьер-министр Британии — запретил им подписывать соответствующую договоренность, которая уже была парафирована», — рассказал Лавров.

28 января посол Украины в НАТО Алена Гетманчук назвала «бессмысленными» гарантии безопасности от стран Запада. По ее словам, Киеву необходимо «многонациональное» военное присутствие и членство страны в Евросоюзе. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что общее соглашение по гарантиям безопасности Украины уже достигнуто, оно предусматривает отправку британских и французских военных. При этом размещение европейских войск в республике без американской поддержки «не будет иметь значения», подчеркнул он.

Ранее Зеленский назвал «ключевую гарантию безопасности» для Европы.