Кормили протухшей рыбой и сажали на цепь. Девять пациентов умерли в сибирском интернате

Обстановка у психоневрологического интерната, где в январе умерли девять человек, 29 января 2026 года

В кузбасском Прокопьевске за месяц умерли девять пациентов дома-интерната для людей с психическими расстройствами. Ранее в больницы доставили 46 его постояльцев, у которых диагностировали грипп. Возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, пациентов интерната кормили едой из гнилых продуктов, в учреждении царила антисанитария, над людьми издевались, а пенсии постояльцев похищали.

В городе Прокопьевске Кемеровской области за январь умерли девять пациентов дома-интерната для людей с психическими расстройствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Кузбасса.

В учреждении произошла вспышка гриппа А.

«По результатам исследований патологоанатомов причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Сейчас специалисты уточняют причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины, скончавшегося в стационаре Прокопьевской городской больницы», — сообщили в минтруда региона.

Газета «Известия» со ссылкой на источник уточняет, что причинами смерти людей стали сердечная недостаточность, энцефалопатия и тромбоз.

« Возраст умерших варьируется от 19 до 79 лет . Среди пожилых пациентов наиболее частыми причинами смерти стали сердечно-сосудистые заболевания и пневмония. У более молодых жильцов интерната причиной летального исхода стали острые осложнения хронических неврологических заболеваний», — пишет издание.

В Следственном управлении СК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В ведомстве указали, что вспышка инфекции произошла из-за нарушения сотрудниками интерната своих обязанностей .

Всего болезнь выявили у 46 пациентов учреждения. Доказано, что как минимум у троих человек состояние здоровья ухудшилось именно из-за вируса.

Как утверждает Telegram-канал Mash, первое время в медпункте интерната пациентам, обратившимся с высокой температурой, головной болью и кашлем, отказывались выдавать жаропонижающие. Также их не хотели отвозить в больницы.

Нечеловеческие условия

Mash пишет, что постояльцев дома-интерната кормили протухшей едой, причем мясо, рыбу и овощи измельчали в одной мясорубке. В 2024 году сотрудники Россельхознадзора обнаружили в учреждении 140 кг минтая без документов, которым собирались накормить пациентов. Благодаря вмешательству ведомства небезопасную рыбу списали.

«Сотрудники ПНИ (психоневрологического интерната. — «Газета.Ru») жаловались на вспышку пневмонии и нарушение санитарных норм в интернате во все инстанции. Органы приезжали с проверками, но работу организации никто не остановил», — пишет Telegram-канал.

Отмечается, что сотрудники учреждения тоже переболели пневмонией, а в анализах некоторых из них обнаружили гемофильную палочку, способную вызывать множество заболеваний. Часть персонала отстранили от работы. Также утверждается, что на протяжении всех январских праздников в интернате не было лекарств, а банковские карты пациентов, на которые им начислялись пенсии, хранились у администрации.

«Деньги с них снимали на покупку еды и лекарств, если же пациент обращался с просьбой купить что-то для личного пользования, сотрудники отказывали и говорили, что на счетах пусто», — сообщает Telegram-канал.

По данным SHOT, постояльцы дома-интерната также жаловались на холод — температура в палатах не превышала +15 °C. Кроме того, медсестры плохо следили за пациентами, а родственникам не давали навещать находящихся там близких. Кровь на анализы брали в тех же помещениях, где спиливали пораженные грибком ногти, не проводя там дезинфекцию . SHOT также пишет о жалобах постояльцев на то, что руководство ПНИ забирало их пенсии .

«Сгнившие овощи, тухлая рыба, заплесневевшая курица — такой едой кормили пациентов кузбасского дома-интерната, где умерли 9 человек. Кухня учреждения кишела тараканами, утверждают постояльцы», — говорится в сообщении.

SHOT утверждает, что в 2019 году в интернате лечили пациента без его согласия, а в 2021-м Роспотребнадзор выявил санитарно-эпидемиологические нарушения. В обоих случаях руководству выносили предостережения и выписывали штрафы. В 2022 году персонал избил подростка и посадил его на цепь. Позже у пациентов также находили ссадины, синяки и другие следы побоев.

В 2023 году сотрудники учреждения жаловались в соцсетях на острую нехватку персонала. По их словам, на одну медсестру приходилось до 200 пациентов, из-за чего им приходилось работать круглосуточно. При этом директор ПНИ Елена Морозова, по их словам, ничего не делала для решения проблем, зато постоянно лишала подчиненных премий.