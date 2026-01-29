Размер шрифта
В РПЦ сделали новое заявление об абортах

Патриарх Кирилл: аборт должен совершаться с согласия будущего отца
Аборт, в случае официально зарегистрированного брака, должен осуществляться с согласия будущего отца. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет ТАСС.

«Считаю, что правильно было бы, чтобы осуществление аборта стало невозможным по решению только матери, без согласия отца ребенка», — сказал глава Русской православной церкви, выступая в Совете Федерации.

По мнению патриарха, женщина может в состоянии аффекта совершить ошибку. Поэтому важно присутствие рядом с ней мужа, который сможет сказать: «Нет, вытянем, деньги заработаем, не надо», отметил Кирилл.

Он также напомнил слова президента России Владимира Путина, который заявил, что решения в отношении детей должна принимать семья, а не отдельные родители.

До этого председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал сократить допустимый срок для аборта с 12-й до 9-й недели беременности. По мнению служителя церкви, это положительно скажется на рождаемости в России.

Кроме того, он считает необходимым разрешить проведение абортов только в государственных клиниках. Лукьянов указал на то, что в частных медучреждениях «часто не соблюдают законодательство».

Ранее общественница заявила о нежелании россиянок рожать из-за жадности.
 
