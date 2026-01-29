В Кремле начались переговоры Путина и аль Нахайяни

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, который находится в Москве с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

Уточняется, что перед началом переговоров в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась торжественная президента ОАЭ и представление членов российской и эмиратской делегаций.

Самолет президента ОАЭ ранее приземлился в московском аэропорту Внуково.

Накануне в пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером ОАЭ. Уточнялось, что лидеры двух государств намерены обсудить «ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальную ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня».

Позднее стало известно, что президент Чечни Рамзан Кадыров также примет участие в переговорах Путина и аль Нахайяни в Кремле — он будет в составе российской делегации.

Ранее в Кремле допустили длительные переговоры в Абу-Даби.