Глава делегации РФ рассказал, какая атмосфера царит на переговорах по Украине

Атмосфера на переговорах по урегулированию украинского конфликта, состоявшихся в Абу-Даби, была конструктивной. Об этом в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в его Telegram-канале, заявил начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

«Все все понимают <...> в самом прямом [смысле]», — ответил он на вопрос, как прошли встречи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

23 и 24 января в столице ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял Костюков. Как рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, стороны обсуждали план урегулирования конфликта из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. При этом позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя в Москве неоднократно называли основной именно эту тему. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Очередная встреча по Украине должна состояться 1 февраля. При этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер не будут участвовать в этом раунде переговоров. Комментируя ситуацию, в Кремле выразили уверенность, что Вашингтон продолжит обеспечивать диалог между Москвой и Киевом.

Ранее в Верховной раде предложили изменить границы Украины ради достижения мира.