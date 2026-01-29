Размер шрифта
Легенда «Зенита» призвал дать Мостовому царствовать в «Спартаке»

Экс-футболист Быстров считает, что Мостового нужно назначить тренером «Спартака»
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров заявил, что Александру Мостовому нужно дать шанс на посту главного тренера московского «Спартака», передает «РБ Спорт».

» Если Царь готов царствовать в «Спартаке», то почему нет? Он это говорит к тому, что мы приглашаем из раза в раз непонятных людей. Чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы так же утопить «Спартак»?» — сказал Быстров.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Ранее была названа причина, по которой Мостовой не стал тренером «Спартака».
 
