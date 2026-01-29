Россияне впервые за пять лет стали покупать меньше золота

WGC: россияне впервые за пять лет снизили закупки золота

Россияне впервые за пять лет снизили закупки золота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирный совет по золоту (WGC).

По данным совета, граждане РФ остались на шестом месте по покупке золота в мире. В 2025 году они сократили покупки драгоценного металла на 2% до 72 тонн. Снижение закупок золота стало первым с 2020 года.

На первом месте по закупке золота находится Китай (792 тонны), следом идут Индия (711 тонн) и США (175 тонн). В Турции спрос на золото снизился на треть, до 104 тонн. На пятом месте находится Иран с 73 тоннами.

29 января стоимость фьючерса на золото на бирже Comex опять обновила исторический максимум.

Накануне цена на золото пробила исторические максимумы, характерные для финансовых кризисов, превысив $5150 за тройскую унцию.

Уровни доходности золота уже выше результатов, зафиксированных в периоды глобальных потрясений — финансового кризиса 2008 года и пандемии 2020 года.

