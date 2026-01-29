Треугольник Карпмана: как перестать быть жертвой, спасателем и преследователем

Психолог рассказала, что такое треугольник Карпмана и как выбраться из этой ловушки

Треугольник Карпмана — токсичная ловушка отношений, в которую легко попасть, но сложно из нее выбраться. Человек быстро свыкается с ролью преследователя, жертвы или спасателя и годами живет в замкнутом круге, эмоционально изматывая себя и партнера. Что такое треугольник Карпмана, какие распространенные сценарии внутри него существуют и как перестать им следовать — в материале «Газеты.Ru».

Что такое треугольник Карпмана и как он устроен

Треугольник Карпмана — это модель созависимых взаимоотношений, своеобразная деструктивная психологическая «игра».

В основе схемы — три устойчивые социальные роли: Жертва, Спасатель и Преследователь.

В каждой «игре» участники бессознательно переходят от одной роли к другой, разжигают конфликты, изматывают друг друга эмоционально.

Чтобы понять, как устроен треугольник Карпмана, психолог-терапевт Анастасия Кононова в беседе с «Газетой.Ru» предложила рассмотреть распространенный сценарий — ссору с близким человеком.

«Только что вы чувствовали себя обиженным, а через минуту уже нападаете и обвиняете, а еще через пять минут — пытаетесь все исправить и спасти отношения. И так — по кругу. В этой игре нет ни победителей, ни решения проблемы — только усталость и ощущение, что вы застряли в бесконечной карусели. Но что еще более неприятно — послевкусие от ссоры, которое ранит душу и портит отношения. Это и есть треугольник Карпмана — одна из самых живучих психологических игр, в которую мы играем, часто даже не подозревая об этом», — пояснила Анастасия Кононова.

Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Как появилась концепция треугольника Карпмана В 1968 году американский психолог Стивен Карпман, ученик знаменитого Эрика Берна (разработчика транзактного анализа), описал модель деструктивного взаимодействия между людьми, которую назвал «Драматическим треугольником». На его вершинах находятся Преследователь и Спасатель, нависая над Жертвой. Берн изучал психологические игры — повторяющиеся паттерны поведения, в которых люди занимают определенные роли для получения эмоциональной выгоды, часто неосознанной. Карпман сформулировал конкретную структуру такой игры и роли.

Роли в треугольнике Карпмана

Участники созависимых отношений бессознательно принимают на себя эти роли, чтобы сохранить привычный сценарий взаимодействия.

Жертва чувствует себя беспомощной, не способной что-либо изменить. Ее позиция: «Я не могу», «Это все из-за них/него/нее». Жертва получает внимание, сочувствие и освобождение от ответственности.

Преследователь критикует, обвиняет, контролирует. Его позиция: «Это все твоя вина», «Ты все делаешь не так». Преследователь получает ощущение власти и правоты, но за этим скрывается его собственный страх и неуверенность.

Спасатель бросается помогать, даже когда его не просят. Его позиция: «Ты без меня не справишься», «Дай я сделаю это за тебя». Он чувствует себя нужным, но обесценивает способности другого человека и не выдерживает ощущения собственной беспомощности или некомпетентности.

Один человек не занимает одну определенную роль постоянно. Обычно движение происходит по треугольнику, и постепенно один и тот же человек будет играть все три роли. Ключевой момент состоит в том, что, играя в эти роли, человек не получает конструктивного диалога. Становясь жертвой, спасателем или агрессором (преследователем), мы надеваем маски, избегаем настоящих чувств и реальной близости. Анастасия Кононова психолог-терапевт

Как происходит переключение ролей в треугольнике Карпмана

Роли в треугольнике Карпмана меняются постоянно , иногда в течение одного разговора.

Классический пример:

Жена жалуется мужу, что очень устала от общения на работе: «Моя коллега снова меня задевает в течение дня, я устала, меня это вымотало» (Жертва). Муж начинает давать ей советы: «Я же тебе говорил, не общайся с этой врединой…» (Спасатель). Жена злится, что ее не слышат, и нападает в ответ: «Ты вечно мне это говоришь, но мы с ней работаем вместе» (Преследователь). Муж обижается: «Я хотел как лучше, а ты снова меня обвиняешь» (Жертва). Жена чувствует вину и утешает его: «Ну ладно, извини, я не хотела» (Спасатель). Муж видит слабину жены и нападает: «Да ты вечно не слушаешь меня, игнорируешь мои советы» (Преследователь). Жена вдруг вспоминает, что пришла пожаловаться мужу, а также о том, что устала, и заводится еще сильнее: «Мы всегда переключаемся на тебя, а мои чувства тебе не важны!»

И так по кругу.

Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

«Переключение происходит, когда одна из ролей перестает работать или не приносит достаточной эмоциональной отдачи. Психолог Линн Форрест называла это «танцем созависимости», в котором каждый бессознательно провоцирует другого на смену роли», — пояснила Анастасия Кононова.

Где мы играем в треугольник Карпмана

Разрушительная схема отношений по модели треугольника Карпмана проявляется в семье, на работе и в дружбе.

В семье: мама-Спасатель защищает ребенка-Жертву от папы-Преследователя.

На работе: начальник-Преследователь давит на подчиненного-Жертву, коллега-Спасатель вмешивается.

В дружбе: один постоянно жалуется (Жертва), другой дает советы (Спасатель), потом устает и обвиняет (Преследователь).

Последствия такой игры разрушительны для всех участников процесса.

Треугольник Карпмана истощает, высасывает энергию и при этом не приносит реального решения проблемы. Я регулярно вижу на сессиях, как люди оказываются в западне собственных чувств. Им хочется настоящей близости и любви, они пытаются сказать «мне больно» и быть услышанными, но вместо этого получают суррогат отношений и полное одиночество с гнетущим ощущением непонимания. Анастасия Кононова психолог-терапевт

Долгое пребывание в треугольнике Карпмана приводит к:

выгоранию,

тревоге,

депрессии,

зависимостям, с помощью которых люди сбрасывают напряжение (алкоголь, курение, онлайн-игры и так далее).

Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

«Жертва теряет веру в себя, Преследователь живет в напряжении и гневе, Спасатель жертвует собственной жизнью и страдает от опустошения. Победивших не бывает никогда!» — подчеркнула Анастасия Кононова.

Как выйти из треугольника Карпмана

Первый шаг к освобождению из ловушки — осознать, что вы в нее угодили.

Признаки, что вы находитесь в треугольнике Карпмана:

повторяются одни и те же конфликты,

после разговоров не легче, а тяжелее,

вы чувствуете усталость вместо близости,

какими бы титаническими ни были ваши усилия, они не помогают тому, кого вы активно спасаете.

Человек часто накручивает себя из-за нехватки информации в различных стрессовых ситуациях, отмечает Анастасия Кононова.

Спросите себя:

В какой роли я чаще всего оказываюсь?

Какую эмоциональную выгоду получаю от этого общения?

Чего хочу на самом деле?

И главное — где я научился подобному поведению? Может быть, я видел, как мои родители решают конфликты именно таким образом? Может быть, я вообще не видел конфликтов в семье, а книги и драматические фильмы демонстрировали, что такие ссоры — и есть любовь?

Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Психолог предлагает несколько стратегий выхода из треугольника Карпмана:

Для Жертвы — возьмите ответственность за свою жизнь, признайте, что у вас есть выбор, избавьтесь от привычки оправдываться. Вы имеете полное право не соответствовать чьим-то ожиданиям и поступать по своему усмотрению.

«Психотерапевт Клод Штайнер предлагал заменять «я должен» на «я выбираю», чтобы вернуть ощущение контроля. Если тон голоса вашего собеседника уже делает вам больно, отложите любое выяснение отношений до момента, в котором обе стороны будут готовы решать вопрос конструктивно», — рекомендует Анастасия Кононова.

Для Преследователя — выражайте свои потребности без нападения, признайте свою уязвимость.

«Вместо «ты всегда все делаешь не так» говорите «мне важно, чтобы…». Попробуйте сначала сами сформулировать свою потребность. Подумайте, что вы хотели бы, чтобы сказал вам ваш собеседник, и только потом доброжелательно и спокойно назовите эту потребность», — советует психолог.

Для Спасателя — помогайте только тогда, когда просят, уважайте способность других справляться самостоятельно.

«Что ты думаешь?», «Какие у тебя идеи?», «Как ты бы хотел, чтобы я помог тебе?» — такие вопросы дают другому человеку возможность вырасти.

К сожалению, мы редко видим примеры решения конфликтов в конструктивном ключе. Чаще всего мы привыкли замалчивать проблемы, уходить от сложных чувств, а потом делать вид, что ничего не случилось. Но так не получится. Все, что мы замалчиваем, хорошо запоминает наше тело. При первой удобной возможности оно обязательно скажет нам об этом, уложив с простудой, мигренью или чем-то более серьезным в постель. Анастасия Кононова психолог-терапевт

KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Советы тем, кто попал в треугольник Карпмана:

Вместо манипуляций прямо говорите о своих чувствах: «Мне грустно», «Я злюсь», «Мне нужно, чтобы ты меня обнял и ничего не советовал».

Устанавливайте границы. Вам звонит мама и жалуется на жизнь. Вместо того чтобы включаться и потом переживать разочарование, ответьте спокойно: «Я готов выслушать, но не могу решить это за тебя».

Если не получается с первого раза решить конфликт, если вам кажется, что вас не слышат — возьмите паузу и передохните. Не нужно себя винить и сразу нападать или защищаться. Гораздо полезнее будет отойти в сторону и спросить себя: «Чего я хочу сейчас на самом деле?», «Как я сейчас себя чувствую?» и «Где мое тело сейчас и как оно себя чувствует?»

«Выход из треугольника — это переход на другой уровень, где есть настоящая близость, уважение и взаимная поддержка. Порой очень сложно по-настоящему любить и позволить себе быть уязвимыми, ведь это путь в неизвестность: тебе могут не ответить взаимностью или причинить боль. Но, возможно, это единственный путь начать жить настоящую, полную жизнь», — подчеркнула Анастасия Кононова.