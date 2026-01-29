Размер шрифта
Назван наиболее вероятный сценарий развития событий на Украине в 2026 году

Военэксперт Кнутов: США и Европа вместе будут принуждать Украину к миру
Oleg Petrasiuk/AP

Украинский конфликт продолжится в 2026 году до освобождения Донбасса, принуждать к миру Киев будут как американцы, так и европейцы. О таком сценарии развития событий на Украине заявил «Газете.Ru» военный эксперт Юрий Кнутов.

29 января газета The Wall Street Journal предположила три возможных сценария развития событий на Украине в 2026 году.

Согласно одному из сценариев, Украине придется пойти на территориальные уступки. При этом наиболее вероятным развитием событий издание считает продолжение боевых действий на фоне продолжающихся «по кругу» переговоров.

Также, отмечала WSJ, Россия якобы может «устать», что может повлиять ужесточение санкций против Москвы со стороны Запада.

«[Есть] даже четвертый вариант. Война продолжается до освобождения Донбасса. После этого все понимают, что Украина не способна одержать победу, и Украину, принуждают к капитуляции уже не только американцы, но и европейцы», — подчеркнул военный аналитик.

Тогда вопрос размещения натовских войск на Украине уже будет стоять «не так остро», как ставится сейчас, считает Кнутов.

«Почему? Потому что, во всяком случае, Запад увидит, что Украина не в состоянии (вести боевые действия. – «Газета.Ru»). Это значит, что для европейцев высока вероятность, что даже при размещении миротворческого контингента придется втягиваться в военный конфликт, что чревато, по сути, третьей мировой войной», — заключил Кнутов.

29 января портал mk.ru напомнил о предсказании Владимира Жириновского. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что специальная военная операция (СВО) на Украине завершится в 2026 году.

Ранее в сети вспомнили пророчество Жириновского про Трампа, Венесуэлу и Украину.
 
