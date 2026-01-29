В Киеве раскритиковали советника Трампа за незнание украинского конфликта

Украина обвинила советника президента США Дональда Трампа в незнании деталей украинского конфликта из-за слов о главе офиса президента страны Кирилле Буданове. Об этом сообщает The Kyiv Independent, ссылаясь на источники.

«Высокопоставленный чиновник из Соединенных Штатов, который участвует в усилиях по прекращению полномасштабной войны, продемонстрировал отсутствие базового понимания политической системы Украины и самой войны», — отмечается в статье.

В публикации уточняется, что неназваный советник главы Белого дома якобы ошибочно назвал Буданова вице-президентом и, похоже, как указывает Kyiv Independent, он не был осведомлен о ключевых фактах, касающихся хронологии военного конфликта. По информации издания, все эти факты нервируют руководство Украины.

Накануне Дональд Трамп выразил уверенность, что Соединенным Штатам удастся добиться завершения конфликта на Украине.

26 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп остается глубоко вовлеченным в процесс мирного урегулирования конфликта на территории Украины. По ее словам, прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры США, России и Украины стали историческими.

Ранее Трамп назвал конфликт на Украине самой ужасной войной со времен Второй мировой.