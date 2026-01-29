Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса

В Ленобласти запустили производство емкостей для СПГ

«Русский бойлер» начал выпуск криогенного оборудования для СПГ
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Компания «Русский бойлер» запустила промышленное производство криогенного емкостного оборудования во Всеволожском районе Ленинградской области. Продукция предназначена для хранения, транспортировки и переливания сжиженного природного газа (СПГ), а также технических газов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП).

В фонде уточнили, что предприятие наладило выпуск емкостей для СПГ, азота, аргона и кислорода. Проектная мощность производства составляет до 240 единиц оборудования в год. Общий объем инвестиций достиг 182 млн рублей, из которых 145 млн рублей компания получила от федерального ФРП по программе «Комплектующие изделия».

В пресс-службе ФРП отметили, что криогенное хранение поможет существенно сократить объем газа: при сжижении природный газ занимает примерно в 600 раз меньше места. Кроме того, такие системы работают при сравнительно низком давлении, что повышает безопасность и эффективность эксплуатации.

Генеральный директор «Русского бойлера» Максим Миляев сообщил, что при поддержке фонда компании удалось локализовать производство комплектующих для криогенных емкостей. По его словам, использование современного высокотехнологичного оборудования снижает уровень брака, перерасход сырья и влияние человеческого фактора, а также повышает точность изготовления, производительность и энергоэффективность.

В ФРП добавили, что, по оценке компании, доля импортного криогенного емкостного оборудования на российском рынке сейчас составляет около 65%. После выхода на проектную мощность предприятие рассчитывает занять до 7% рынка, частично заместив импорт. Среди потенциальных заказчиков — нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие компании, а часть продукции планируется поставлять в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

Ранее ЕС одобрил запрет на импорт СПГ из России.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!