В Ленобласти запустили производство емкостей для СПГ

Компания «Русский бойлер» запустила промышленное производство криогенного емкостного оборудования во Всеволожском районе Ленинградской области. Продукция предназначена для хранения, транспортировки и переливания сжиженного природного газа (СПГ), а также технических газов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП).

В фонде уточнили, что предприятие наладило выпуск емкостей для СПГ, азота, аргона и кислорода. Проектная мощность производства составляет до 240 единиц оборудования в год. Общий объем инвестиций достиг 182 млн рублей, из которых 145 млн рублей компания получила от федерального ФРП по программе «Комплектующие изделия».

В пресс-службе ФРП отметили, что криогенное хранение поможет существенно сократить объем газа: при сжижении природный газ занимает примерно в 600 раз меньше места. Кроме того, такие системы работают при сравнительно низком давлении, что повышает безопасность и эффективность эксплуатации.

Генеральный директор «Русского бойлера» Максим Миляев сообщил, что при поддержке фонда компании удалось локализовать производство комплектующих для криогенных емкостей. По его словам, использование современного высокотехнологичного оборудования снижает уровень брака, перерасход сырья и влияние человеческого фактора, а также повышает точность изготовления, производительность и энергоэффективность.

В ФРП добавили, что, по оценке компании, доля импортного криогенного емкостного оборудования на российском рынке сейчас составляет около 65%. После выхода на проектную мощность предприятие рассчитывает занять до 7% рынка, частично заместив импорт. Среди потенциальных заказчиков — нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие компании, а часть продукции планируется поставлять в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

Ранее ЕС одобрил запрет на импорт СПГ из России.