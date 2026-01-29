Лавров не стал комментировать закрытые переговоры в Абу-Даби

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался давать комментарии по переговорам, заявив, что Россия, в отличии от Украины и США, не комментирует переговоры, проходящие в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ну вы знаете, Дмитрий Сергеевич Песков уже говорил, что в отличие от украинцев, от американцев, мы переговоры, которые должны проходить в конфиденциальной тишине, мы не комментируем», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, все политические вопросы в переговорах по урегулированию были обозначены президентом России Владимиром Путиным и сохраняют свою силу.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби будет двусторонним, без Вашингтона.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Ранее глава МИД Украины раскрыл детали переговоров с Россией.