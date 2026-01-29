Певица МакSим устроила гендер-пати в Тюмени

Певица МакSим раскрыла пол ребенка поклонницы на концерте в Тюмени. Об этом сообщает kp.ru.

Во время выступления фанаты попросили МакSим провести гендер-пати. Они передали ей конверт, в котором был написан пол будущего малыша. Певица сообщила поклонникам, что у них родится мальчик.

МакSим выступила в Тюмени впервые за 17 лет. Она дала двухчасовой сольный концерт. Артистка также пригласила на сцену свой тюменский фан-клуб.

«Многих я знаю в лицо: они со мной с самого начала моего пути, спасибо вам!» — заявила исполнительница.

15 января Telegram-канал Mash утверждал, что МакSим снизила гонорар на полмиллиона рублей за выступление на 23 февраля.

По данным издания, МакSим готова провести концерт за 4 млн рублей вместо 4,5 млн миллиона. Такое выступление длится 45 минут. Организаторы должны доплатить исполнительнице 2 миллиона рублей, если мероприятие будет проходить заграницей.

В райдер МакSим вошли перелет бизнес-классом, проживание в люксовом номере пятизвездочного отеля, суточные в 15 тысяч рублей. Алкоголь и кальян под запретом. Отмечалось, что певица может сказать тост за защитников Отечества, но с водой в бокале.

Ранее МакSим осудили за фото с дикими животными.