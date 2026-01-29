«Иллюзия, что он властелин мира». Трамп готовится ударить по Ирану

Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы нанести мощный удара по Ирану из-за провала в переговорах Вашингтона и Тегерана по вопросу ограничения ядерной программы и производства баллистических ракет Исламской республикой. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Источники сообщили, что варианты, которые он (Трамп. — «Газета.Ru») рассматривает, включают в себя авиаудары армии США по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, предположительно ответственным за убийства протестующих, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям.
Трамп еще не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом месяца, поскольку в регион прибыла авианосная ударная группа», — передает вещатель.
Источники канала утверждают, что полноценных переговоров между двумя странами не было, поскольку Трамп стал более активно угрожать военными действиями. В предварительных контактах камнем преткновения стал не ядерный вопрос, а требование Вашингтона ограничить дальность действие иранских баллистических ракет, на которое Тегеран ответил отказом.
По данным газеты The New York Times, американский лидер примет решение о том, атаковать ли Иран, не позднее 31 января.
Угрозы Трампа
28 января Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором потребовал от Тегерана присоединиться к переговорам для заключения «честной и равноправной сделки» по прекращению разработки ядерного оружия. Он пригрозил, что в случае отказа новый удар США «будет куда хуже», чем атака в июне 2025 года, в ходе которой американская армия поразила три ядерных объекта. Он напомнил о переброске в Аравийское море крупного флота, возглавляемого атомным авианосцем «Авраам Линкольн». При этом власти Ирана неоднократно заявляли, что не разрабатывают ядерное оружие, а их атомная программа носит исключительно мирный характер.
Как утверждают источники CNN в Белом доме, в идеальной ситуации Трамп хочет нанести «мощный, решающий удар, который заставит Тегеран принять условия США о прекращении огня». При этом глава Штатов желает объявить о победе как можно скорее после отдачи приказа о нападении.
Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани в соцсети X ответил на угрозы Трампа:
«Ответ будет незамедлительным, всеобъемлющим и беспрецедентным, его целью будут агрессор, сердце Тель-Авива и все те, кто оказывает агрессору поддержку».
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также заявил, что армия страны готова нанести «мгновенный и мощный» ответный удар. По его словам, Тегеран вынес важные уроки из июньской атаки.
Трамп начал угрожать Ирану нападением после того, как в стране в конце декабря вспыхнули массовые беспорядки, в ходе которых, как утверждает журнал Time, были убиты около 30 тысяч протестующих. Тегеран эти заявления опроверг и выразил уверенность, что митинги были организованы США и Израилем. При этом CNN обращает внимание, что в последних заявлениях по Ирану Трамп эти протесты уже не упоминает.
Стоит ли ждать войны
Политолог-иранист, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына в разговоре с «Лентой.ру» предположила, что новая война на Ближнем Востоке может начаться весной.
«Эскалация [конфликта] вполне вероятна как по линии Иран — США, так и Иран — Израиль. Однако основные события мы, скорее всего, увидим весной, сейчас идет подготовка. Очевидно, что давление будет усиливаться. Могут быть предприняты попытки покушения на первых лиц, ликвидация командования»,
— сказала собеседница издания.
Политолог-американист Малек Дудаков также допустил новый вооруженный конфликт между Ираном и США. Однако, по его мнению, это произойдет только в случае продолжения протестов в республике, поскольку Трамп может решить воспользоваться слабостью иранской власти. Кроме того, эксперт обратил внимание, что более 70% американцев выступают против эскалации отношений с Ираном, что может повлиять на решение американского президента.
Вместе с тем, член Совета по внешней и оборонной политике России Андрей Климов в интервью «Парламентской газете» заявил, что Трамп сам не знает, чего именно хочет добиться от Ирана и не располагает конкретным планом действий в отношении страны.
«Он сейчас на политическом контуре пытается играть в быстрые шахматы, причем сразу на нескольких досках. И логика его действий — традиционная для крупного американского бизнесмена. Создается впечатление, что Трамп действует по инстинкту финансового спекулянта, когда видит, что здесь или там становится «жарко» и, значит, можно что-то «замутить» <...> Трамп пользуется нестабильностью международной ситуации — ему кажется, что, чем она турбулентнее, тем больше у него шансов проявлять себя в качестве «главного начальника», — сказал Климов.
Он отметил, что Трамп играет на то, чтобы у всех было ощущение, что его все касается.
«Это создает иллюзию, что он хозяин ситуации, «властелин мира», — резюмировал эксперт.