«Иллюзия, что он властелин мира». Трамп готовится ударить по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения удара по Ирану, утверждает CNN. Поводом послужил провал предварительных переговоров между двумя странами. The New York Times пишет, что американский лидер примет решение до 31 января. До этого Трамп вновь открыто угрожал Ирану, напомнив об отправке авианосца «Авраам Линкольн», однако Тегеран заявил о готовности ответить на возможную атаку.

Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы нанести мощный удара по Ирану из-за провала в переговорах Вашингтона и Тегерана по вопросу ограничения ядерной программы и производства баллистических ракет Исламской республикой. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Источники сообщили, что варианты, которые он (Трамп. — «Газета.Ru») рассматривает, включают в себя авиаудары армии США по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, предположительно ответственным за убийства протестующих, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям.

Трамп еще не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом месяца, поскольку в регион прибыла авианосная ударная группа», — передает вещатель.

Источники канала утверждают, что полноценных переговоров между двумя странами не было, поскольку Трамп стал более активно угрожать военными действиями. В предварительных контактах камнем преткновения стал не ядерный вопрос, а требование Вашингтона ограничить дальность действие иранских баллистических ракет , на которое Тегеран ответил отказом.

По данным газеты The New York Times, американский лидер примет решение о том, атаковать ли Иран, не позднее 31 января.

Угрозы Трампа

28 января Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором потребовал от Тегерана присоединиться к переговорам для заключения «честной и равноправной сделки» по прекращению разработки ядерного оружия. Он пригрозил, что в случае отказа новый удар США «будет куда хуже», чем атака в июне 2025 года, в ходе которой американская армия поразила три ядерных объекта. Он напомнил о переброске в Аравийское море крупного флота, возглавляемого атомным авианосцем «Авраам Линкольн». При этом власти Ирана неоднократно заявляли, что не разрабатывают ядерное оружие, а их атомная программа носит исключительно мирный характер.

Как утверждают источники CNN в Белом доме, в идеальной ситуации Трамп хочет нанести «мощный, решающий удар, который заставит Тегеран принять условия США о прекращении огня». При этом глава Штатов желает объявить о победе как можно скорее после отдачи приказа о нападении.

Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани в соцсети X ответил на угрозы Трампа:

«Ответ будет незамедлительным, всеобъемлющим и беспрецедентным, его целью будут агрессор, сердце Тель-Авива и все те, кто оказывает агрессору поддержку».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также заявил, что армия страны готова нанести «мгновенный и мощный» ответный удар. По его словам, Тегеран вынес важные уроки из июньской атаки.

Трамп начал угрожать Ирану нападением после того, как в стране в конце декабря вспыхнули массовые беспорядки, в ходе которых, как утверждает журнал Time, были убиты около 30 тысяч протестующих. Тегеран эти заявления опроверг и выразил уверенность, что митинги были организованы США и Израилем. При этом CNN обращает внимание, что в последних заявлениях по Ирану Трамп эти протесты уже не упоминает.

Стоит ли ждать войны

Политолог-иранист, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына в разговоре с «Лентой.ру» предположила, что новая война на Ближнем Востоке может начаться весной .

«Эскалация [конфликта] вполне вероятна как по линии Иран — США, так и Иран — Израиль. Однако основные события мы, скорее всего, увидим весной, сейчас идет подготовка. Очевидно, что давление будет усиливаться. Могут быть предприняты попытки покушения на первых лиц, ликвидация командования»,

— сказала собеседница издания.

Политолог-американист Малек Дудаков также допустил новый вооруженный конфликт между Ираном и США. Однако, по его мнению, это произойдет только в случае продолжения протестов в республике, поскольку Трамп может решить воспользоваться слабостью иранской власти. Кроме того, эксперт обратил внимание, что более 70% американцев выступают против эскалации отношений с Ираном, что может повлиять на решение американского президента.

Вместе с тем, член Совета по внешней и оборонной политике России Андрей Климов в интервью «Парламентской газете» заявил, что Трамп сам не знает, чего именно хочет добиться от Ирана и не располагает конкретным планом действий в отношении страны.

«Он сейчас на политическом контуре пытается играть в быстрые шахматы, причем сразу на нескольких досках. И логика его действий — традиционная для крупного американского бизнесмена. Создается впечатление, что Трамп действует по инстинкту финансового спекулянта, когда видит, что здесь или там становится «жарко» и, значит, можно что-то «замутить» <...> Трамп пользуется нестабильностью международной ситуации — ему кажется, что, чем она турбулентнее, тем больше у него шансов проявлять себя в качестве «главного начальника», — сказал Климов.

Он отметил, что Трамп играет на то, чтобы у всех было ощущение, что его все касается.

«Это создает иллюзию, что он хозяин ситуации, «властелин мира», — резюмировал эксперт.