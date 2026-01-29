Размер шрифта
В Госдуме напомнили Украине, что она уже лишилась Донбасса

Депутат Новиков: Украина юридически уже не обладает территорией Донбасса
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украина уже де-фекто и де-юре не обладает территорией Донбасса, поэтому депутатам Рады следует изменить «саму терминологию» при обсуждении вопросов, связанных с передачей России земель. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

«Депутатам Верховной рады вообще следует изменить саму терминологию, оценки этих событий, иначе они оказываются в плену неких иллюзий. Когда они говорят «отдать территории», предполагается, что они что-то должны передать кому-то из того, что у них есть. Но ни политического, ни морального, ни в значительной степени юридического, ни фактического обладания территориями, о которых идет речь, у киевского режима сегодня нет», — подчеркнул депутат.

Новиков добавил, что отказ Украины от уступок может обернуться «не просто еще большими потерями, а перспективой капитуляции» киевского режима.

«Значит и будущее отдельных депутатов Верховной рады будет стоять под сомнением, потому что тогда на этой территории в случае капитуляции нынешних властей встанет вопрос о создании некой новой политической системы, и как она будет выглядеть, никто заранее предугадать не может», — заявил собеседник.

29 января депутат Рады Анна Скороход заявила, что украинские власти должны согласиться на изменение государственных границ, чтобы отказаться от части Донбасса и договориться с Россией о заключении мирного соглашения.

Ранее глава МИД Украины раскрыл детали переговоров с Россией.
 
