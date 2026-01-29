В Казани пассажиры на ходу выпали из автобуса

В Казани пассажиры выпали из переполненного автобуса на ходу и попали на видео

В Татарстане в час- пик мужчина и девушка выпали из автобуса на проезжую часть. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

По информации ГИБДД, инцидент произошел во время утреннего часа пик. Один из пассажиров в салоне попытался помешать закрытию автоматических дверей в момент, когда в автобус входила девушка. В результате мужчина потерял равновесие, потянул за собой девушку, и они оба выпали на дорогу.

Получили ли пассажиры травмы, не уточняется. Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности в общественном транспорте и крепко держаться за поручни во время поездки.

До этого в Башкирии 19-летняя пассажирка выпала из автомобиля во время движения. Девушка спала на заднем сиденье, когда водитель решил устроить дрифт. Во время маневра россиянка оказалась на асфальте, но не пострадала.

Ранее в ХМАО водитель выпал из авто на дорогу и был придавлен ехавшей мимо машиной.