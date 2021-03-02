Горбачев отметит юбилей в Zoom

Бывший президент СССР Михаил Горбачев отмечает 90-летие. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным источника из его окружения, свой праздник он намерен отметить с близкими друзьями и соратниками по видеоконференции в Zoom.

Он добавил, что в онлайн выйдут также те, с кем он работал.

«Отмечать будем в Zoom», — сказал источник.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года. Был первым и единственным президентом СССР с 1990 по 1991 год.