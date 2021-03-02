Горбачев отметит юбилей в Zoom
Ника Пикекатлет
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев отмечает 90-летие. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным источника из его окружения, свой праздник он намерен отметить с близкими друзьями и соратниками по видеоконференции в Zoom.
Он добавил, что в онлайн выйдут также те, с кем он работал.
«Отмечать будем в Zoom», — сказал источник.
Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года. Был первым и единственным президентом СССР с 1990 по 1991 год.
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