Биолог рассказал, можно ли ускорить набухание почек на дачных деревьях

Если дерево на участке отстает от соседних растений в развитии, набухание его почек можно ускорить с помощью обрезки лишних ветвей, светоотражающей ткани или полива водой. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

«Нужно ли торопить дерево? В обычных условиях такое вмешательство излишне, ведь в случае возвратных заморозков пробудившиеся почки могут повредиться. Если же заметна задержка развития дерева — оно явно отстает от соседних растений того же вида — мягкая стимуляция вполне оправданна. Ускорить пробуждение почек на дереве вполне реально, однако делать это нужно аккуратно, чтобы случайно не навредить растению. Если нужное вам дерево находится в тени из‐за кустов или деревьев, растущих поблизости, имеет смысл провести их обрезку — убрать те лишние ветви, которые мешают доступу солнечного света. Дадут эффект светоотражающие экраны — белая ткань или обычная фольга, если закрепить их так, чтобы направить дополнительный свет солнца на крону. Полезен полив слегка подогретой водой (примерно 20–25 градусов). Такая мера мягко стимулирует почки к пробуждению», — сказал он.

Опарин добавил, что для стимуляции дерева можно использовать биологические добавки или удобрения.

«Можно использовать биостимуляторы. Чаще всего применяют эпин — он снижает последствия холодового стресса и активирует рост, циркон, который ускоряет пробуждение почек, а также гуматы (калия или натрия), ускоряющие развитие и корневой системы, и молодых побегов. Можно провести санитарную обрезку дерева. Удаление подмерзших, сухих, слабых ветвей улучшает циркуляцию сока в здоровых тканях, что обычно ускоряет набухание оставшихся почек. Поможет мульчирование приствольного круга торфом, перегноем, компостом. Темный слой органики притягивает солнечное тепло, и почва под ним прогревается быстрее. Кроме того, почвенные микроорганизмы активно разлагают удобрения, выделяя в процессе своей жизнедеятельности биологическое тепло, подогревающее почву», — подчеркнул он.

