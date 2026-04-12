США и Иран не договорились в Исламабаде. Вашингтон выдвинул «окончательное предложение»

Переговоры США и Ирана в Исламабаде завершились без соглашения

Сотрудники службы безопасности на фоне плакатов, посвященным переговорам между США и Ираном в Исламабаде, Пакистан, 11 апреля 2026 года

США и Иран не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако иранская сторона отказалась принять условия. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что разногласия сохраняются, а контакты продолжатся на уровне экспертов.

Переговоры США и Ирана в Исламабаде завершились без соглашения после многочасовых контактов, при этом стороны по-разному описали их итоги и дальнейшее развитие.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская делегация покидает Пакистан, не добившись сделки, и сообщил о передаче Тегерану «окончательного и лучшего предложения». Иранская сторона, в свою очередь, заявила о сохранении разногласий и продолжении обмена позициями на уровне экспертов.

Третий раунд контактов между США и Ираном начался вечером 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. Контакты проходили на фоне хрупкого двухнедельного прекращения огня, объявленного ранее на неделе. С иранской стороны в переговорах участвовали спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. Американскую делегацию представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Переговоры продолжались около 21 часа

Вэнс сообщил, что переговоры продолжались около 21 часа, однако соглашение достигнуто не было. Вице-президент отметил, что США «приложили все усилия» для достижения договоренности, однако иранская сторона не приняла предложенные условия.

Иранские источники приводят иную оценку продолжительности переговоров. Агентство Tasnim сообщило, что первый день контактов длился около 15 часов и завершился под утро, а консультации были продлены. По данным агентства, между сторонами сохраняются «серьезные разногласия».

По данным Reuters, после завершения встречи стороны продолжили обмен документами на уровне экспертов, несмотря на сохраняющиеся расхождения.

О чем не смогли договориться

Ормузский пролив был одним из ключевых вопросов переговоров. Через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа. США настаивают на свободе судоходства, тогда как Иран подчеркивает свои права на контроль над акваторией.

Еще одной темой переговоров была ядерная программа Ирана. Вэнс заявил, что Вашингтон добивается гарантий, исключающих возможность создания ядерного оружия. По его словам, именно разногласия по этому вопросу стали одной из причин отсутствия соглашения.

Иранская сторона, в свою очередь, рассматривает ядерную тему в более широком контексте — вместе с санкциями и вопросами безопасности.

Какие требования выдвинул Иран

По данным Reuters, иранские представители на переговорах заявляли о ряде условий. Среди них — разблокировка замороженных активов, снятие санкций и обсуждение компенсаций.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что успех переговоров зависит от «серьезности и добросовестности» американской стороны и отказа от «чрезмерных и незаконных требований».

По словам Багаи, в ходе переговоров обсуждались Ормузский пролив, ядерная программа, отмена санкций, возможные репарации и прекращение войны. Он назвал переговоры напряженными и подчеркнул, что разногласия сохраняются.