Всех фигурантов дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе отправили за решетку

Во Владикавказе арестовали всех фигурантов дела о взрыве на складе пиротехники

Во Владикавказе избрали меры пресечения фигурантам дела о взрыве на складе пиротехники. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной Осетии сообщает РИА Новости.

Собственник складов Гудумак и организаторы пиротехнического производства Усов и Сухарев подозреваются по части 3 статьи 238 УК РФ. Суд избрал всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 10 июня. Расследование продолжается.

Взрыв в центре Владикавказа произошел 10 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось на складе с фейерверками, расположенном в Партизанском переулке. На выплаты пострадавшим от взрыва выделили более 8 млн рублей.

