Опубликованы стартовые составы столичного «Спартака» и «Ростова» на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Мелёхин, Чистяков, Семенчук, Миронов, Щетинин, Кучаев, Мохеби, Роналдо, Сулейманов.

«Спартак»: Максименко, Дмитриев, Ву, Джику, Зобнин, Литвинов, Умяров, Барко, Фернандеш, Маркиньос, Угальде.

Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» 12 апреля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» начинает тур на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с активом в 41 очко. После 23 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар» с 52 набранными очками. Вторым идет «Зенит» (51), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (44).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

