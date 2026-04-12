Тренер назвал главную причину отеков

Сильные отеки в руках и ногах провоцирует соль, которая есть практически во всех продуктах, поэтому при возникновении подобной проблемы необходимо следить за ее суточным потреблением. Об этом «Газете.Ru» заявил тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Отеки в ногах, руках и кистях появляются по разным причинам. Это может быть жара, долгое сидение или стояние, прием определенных лекарств, проблемы с венами, сердцем, почками или лимфооттоком. Но если говорить о питании, то главный рычаг здесь один, и он банальный до скуки — соль. Точнее, натрий, который прячется буквально везде, от сыра и колбасы до готовых супов и соусов. Практический ориентир такой — максимум шесть граммов соли в сутки, это примерно одна чайная ложка на все, включая скрытую соль в продуктах. По натрию это около 2300 мг в день. Если отеки беспокоят всерьез, рабочая цель ближе к 1500–2000 мг натрия, но при болезнях почек или сердца предел лучше согласовать с врачом», — сказал он.

Брабечан посоветовал есть свежие или замороженные овощи без соусов, фрукты, курицу, индейку, рыбу и морепродукты без маринадов, крупы и несоленые орехи небольшими порциями.

«На этикетках ориентир простой: если на порцию приходится 140 мг натрия или меньше, продукт нормальный. Из овощей особенно удобны огурцы, кабачки, листовая зелень, болгарский перец, спаржа. Из фруктов и ягод хорошо работают арбуз, цитрусовые, ягоды, ананас, виноград. Белок при этом урезать не нужно, наоборот. В каждый основной прием пищи лучше класть нормальную порцию. 150–200 г курицы, индейки или рыбы, или два-три яйца, или 150–200 граммов творога без соленых добавок. Тарелка выглядит просто: белок, овощи, простой гарнир, а не бутерброд с колбасой и сыром под соусом. Именно такой подход убирает скрытую соль, из-за которой отеки часто и держатся неделями» — добавил он.

Тренер уточнил, что в первую очередь из рациона стоит исключить колбасу, сосиски, бекон и сыр, а также снеки, полуфабрикаты и соленья, но при этом сохранять нормальный питьевой режим.

«Не нужно специально сушить себя, надеясь так согнать отеки. Обычный ровный питьевой режим в течение дня работает лучше, чем попытки пить по минимуму. Ограничение жидкости нужно не всем, чаще это касается людей с выраженной сердечной недостаточностью или серьезными проблемами с почками. И еще одна частая ошибка — заменить обычную соль на «полезную» с калием или начать есть горы бананов и авокадо. Если почки работают нормально, обычные овощи и фрукты в рационе это хорошо. Но при хронической болезни почек или проблемах с уровнем калия так делать нельзя, потому что дисбаланс калия может быть опасным. Кроме еды при отеках ног и рук помогают простые вещи: не сидеть и не стоять долго в одной позе, ходить, поднимать ноги или руку выше уровня сердца на отдыхе, двигать кистью и пальцами, не пережимать конечности тесной одеждой. А вот мочегонные таблетки без назначения врача принимать точно не стоит, это решение должен принимать специалист», — заключил Брабечан.

