Путин проведет переговоры с президентом Индонезии

Президент России Владимир Путин 13 апреля проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, который посетит Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития партнерства между двумя странами. Также в повестку переговоров включены актуальные международные и региональные вопросы.

Предыдущие переговоры Путина и Субианто состоялись в декабре. В ходе встречи российский лидер рассказал о серьезных планах развития двусторонних отношений с Индонезией. По его словам, страны сохраняют хороший темп развития торгово-экономических отношений.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии и расширять взаимодействие в области подготовки военных специалистов. Российский президент назвал надежными отношения двух государств в области военно-технического взаимодействия.

