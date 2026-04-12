Найден способ усилить действие лекарств от болезни Альцгеймера

ACS: соединения из ягод могут усилить действие лекарств от болезни Альцгеймера
Комбинация существующих препаратов от болезни Альцгеймера с природными соединениями из специй и ягод может повысить эффективность лечения и снизить риск побочных эффектов. К такому выводу пришли ученые из Университет Ватерлоо. Результаты опубликованы в ACS Chemical Neuroscience.

Исследование сосредоточено на борьбе с амилоидными бляшками — токсичными белковыми агрегатами, которые накапливаются в мозге при болезни Альцгеймера. Ученые объединили антиамилоидные антитела, уже применяемые в терапии, с соединениями ресвератрола и куркумина — веществами, встречающимися в винограде, ягодах и куркуме.

Эксперименты показали, что такая комбинация эффективнее подавляет образование амилоидных скоплений, чем антитела по отдельности. При этом токсическое воздействие на нейроны оказалось ниже. Моделирование подтвердило, что компоненты действуют на разные участки белковых агрегатов: антитела связываются с их поверхностью, а малые молекулы — с внутренними структурами.

Авторы отмечают, что комбинированный подход может позволить снизить дозы антител. Это важно, поскольку существующая терапия связана с серьезными рисками, включая отек мозга и кровоизлияния.

Исследование проводилось на клеточных моделях и лабораторных мышах, поэтому говорить о клиническом применении пока рано. Ученые подчеркивают, что полученные результаты не означают, что ресвератрол или куркумин можно принимать самостоятельно: для проникновения в мозг требуются потенциально небезопасные дозировки.

Следующий этап работы — создание препаратов, которые смогут эффективно доставлять эти соединения в мозг и безопасно сочетаться с антителами.

Ранее кишечные бактерии связали с разрушением мозга при деменции.

 
