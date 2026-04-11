Сотни мертвых и измазанных птиц: у берегов Анапы нашли новое нефтяное пятно

У берегов Анапы обнаружили более 200 мертвых и измазанных в нефтепродуктах птиц

На побережье Анапы нашли более 200 мертвых и измазанных в нефтепродуктах птиц. По данным оперштаба Кубани, птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, которое ранее обнаружили в 11 км от курорта. Вероятная причина его возникновения — атаки беспилотников ВСУ на гражданские суда в Азовском и Черном морях, а также на прибрежную инфраструктуру. С начала весны украинская армия как минимум трижды наносила удары по судам, одно из них затонуло.

За последние двое суток на побережье Анапы обнаружили более 200 мертвых птиц, измазанных в нефтепродуктах. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, которое обнаружили в 11 километрах от курорта. Накануне его обработали биосорбентом и установили боновые заграждения», — говорится в публикации.

Ранее оперштаб рассказал, что в акватории Черного моря обнаружили нефтяное пятно. О нем сообщил капитан одного из проходящих мимо судов.

По оценке специалистов, пятно могло возникнуть из-за атак украинских беспилотников на гражданские суда в Черном и Азовском морях, а также на прибрежную инфраструктуру.

«В результате повреждения гражданских кораблей в море могла вылиться незначительная часть нефтепродуктов. Как раз — легкой фракции, они образовали радужную пленку, в ней во время шторма и вымазались птицы», — уточнили в Telegram-канале оперштаба.

Там также добавили, что, по данным ООО «Курорты Анапы», прошедшие ранее шторма подтверждают, что это именно новое загрязнение , так как после непогоды выбросов мазута на побережье не было.

Анапа — популярный российский курорт. В 2024 году он пострадал от разлива мазута в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе.

В конце марта 2026-го зампред правительства РФ Виталий Савельев сообщил, что черноморские пляжи очищены от мазута более чем на 90% , завершить работы и открыть места отдыха для посещения планируется к 1 июня. Накануне, 10 апреля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и также выразил уверенность, что кубанские пляжи, в том числе в Анапе, будут работать этим летом.

«Думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме <...> Думаю, да, [в этом году все пляжи Краснодарского края будут открыты]», — сказал глава региона.

Атаки ВСУ на суда и порты

С начала 2026 года ВСУ неоднократно наносили удары по судам в акваториях Черного и Азовского морей. Так, 13 января стало известно об атаке на зафрахтованный казахстанской компанией танкер MATILDA, следовавший под флагом Мальты. Судно должно было загрузиться нефтью на терминале Каспийского Трубопроводного Консорциума, однако подверглось атаке украинских дронов примерно в 100 км от побережья Анапы.

14 марта в Черном море также был атакован греческий танкер Maran Homer. Инцидент произошел примерно в 26 км от Новороссийска. Греческий портал Newsit.gr сообщал, что танкер мог быть атакован украинским беспилотником. Министр судоходства и островной политики страны Василис Кикилиас выразил мнение, что удар по судну являлся «частью давления», которое оказывают на Грецию страны региона, и «которое, возможно, также связано с частичным разрешением транспортировки российской нефти», выданным США.

В тот же день ВСУ с помощью БПЛА атаковали порт «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края.

В начале апреля украинская армия ударила дронами по Таганрогу. В акватории Таганрогского залива Азовского моря в результате падения обломков БПЛА в нескольких километрах от берега загорелся сухогруз под флагом иностранного государства.

На следующий день стало известно, что в Азовском море затонул сухогруз с пшеницей. В администрации Херсонской области «Коммерсанту» сообщили, что судно было атаковано в районе Арабатской стрелки неподалеку от Геническа — примерно в 300 морских милях к северу от Керчи.

«Причина крушения судна «Волго-Балт» в Азовском море — террористическая атака киевского режима», — заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.